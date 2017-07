Freddy Guevara: Mañana ya no será la toma de Caracas, tomaremos toda Venezuela

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, reprochó el anuncio realizado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien informó que a partir de este viernes 28 de julio quedan “prohibidas” las manifestaciones públicas, concentraciones que puedan “afectar” el desarrollo de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Dictadura dice que no podemos manifestar a partir de mañana. Entonces? Mañana ya no es la toma de Caracas, si no de TODA Venezuela!”, indicó Guevara desde su cuenta en Twitter e informó que los detalles sobre la actividad de este viernes los darán a conocer este jueves a las 6:00 de la tarde.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, también informó “frente a otra violación de los derechos del pueblo plasmados en la Constitución,mañana será la Toma de Venezuela y no Caracas”.

El gobierno venezolano anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que puedan “afectar” la votación de la Asamblea Constituyente, el domingo, y advirtió que los “delitos electorales” serán castigados con penas de cinco a diez años de cárcel.

“Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar, que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”, dijo este jueves el ministro de Interior, general Néstor Reverol, un día antes de una gran marcha opositora en Caracas.

Dictadura dice que no podemos manifestar a partir de mañana. Entonces? Mañana ya no es la toma de Ccs, si no de TODA Vzla! Detalles a 6pm. — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 27 de julio de 2017

ATENCIÓN: Frente a otra violación de los derechos del Pueblo plasmados en la Constitución,mañana será la Toma de Venezuela y no CCS! https://t.co/PdReriv8oV — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 27 de julio de 2017

Vía Panorama/www.diariorepublica.com