Gabriela Ramírez: el proceso Constituyente debe enmendarse, revisarse y ser encausado

La exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró este viernes 16 de junio que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia corresponden con la postura actual de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y además el proceso Constituyente de “debe enmendarse, revisarse y ser encausado”.

“Se separaron los dos recursos por la respuesta previa del tribunal, en la sentencia decía que siempre se podían intentar, definiendo las salas responsables de dar las respuestas. Se corresponde con las posturas de la Fiscal en este caso: qué es convocatoria, qué es iniciativa, qué es la aclaratoria de donde reside la soberanía de acuerdo a una batería de artículos, porque no solamente no es el 347, está también el artículo quinto y están muchos otros artículos que dejan expreso como sistema operativo constitucional que la soberanía reside, además de manera intransferible, en el pueblo (…) tengo absoluta convicción y fe en la sabiduría del pueblo venezolano, en la responsabilidad histórica de nuestras instituciones que ese proceso debe enmendarse, debe revisarse y debe ser encausado dentro de la idea de qué es un proceso Constituyente, porque el poder constituido no puede formar poder Constituyente, el Constituyente es el que puede generar una asamblea de esta naturaleza, estamos hablando del pueblo en su conjunto y esa premisa básica no está contemplada, si no está contemplada la asamblea no tendría la cualidad Constituyente y si no tuviera, no pudiera disolver poderes y sus acciones no tendrían legitimidad”, dijo Ramírez.