García Carneiro afirmó que los tribunales militares también pueden juzgar civiles

El gobernador del estado Vargas, Jorge García Carneiro, afirmó que la oposición “ha pagado a grupos para provocar hechos violentos”, además añadió que los tribunales militares “no son únicamente para militares, también pueden juzgar civiles”.

“La Fuerza Armada, sobretodo la Guardia Nacional han hecho un trabajo más pacifico que lo que han hecho es imposible. Que te tiren a ti pupú en la cara, que te escupan la cara y aguantes todas las insolencias, eso no es pacífico. Por donde pasa una manifestación de la derecha ¿qué hay?, destrozos. Cuando pasa la manifestación queman autobuses, estaciones de metro, propiedades públicas como privadas, incitan al saqueo. ¿Vamos a negar que hay un hecho violento?, creo que eso es un absurdo negar que han contratado personas y le han cancelado dinero para provocar hechos violentos.

Hay pruebas fehacientes que demuestran. Un guardia nacional está para preservar la seguridad de todos. Ahora, qué queremos, ¿qué un guardia nacional se quede con los brazos cruzados cuando quemas un autobús?, por donde pasan vienen incendiando. El mismo momento cuando una persona se oculta el rostro, ya en hecho está implícito que hay un hecho irregular. Porque cuando tu vas a manifestar con tu cara al sol, sin que tú ocultes nada con antifaz, con mascaras, ni que ocultes con pasamontaña tu rostro. Es algo que debe modificarse en la Constitución, calificar de terrorista a los encapuchados, eso es una necesidad” expresó.

En relación al cuestionamiento de la oposición por el proceso judicial hecho por tribunales militares en contra de civiles el Mandatario Regional expresó lo siguiente:

“Los tribunales militares no son únicamente para los militares, el mismo hecho cuando un civil irrumpe a una instalación militar, obtiene y se extrae objetos que son de una institución militar, tiene que ser juzgado por los tribunales militares. El mismo momento cuando una persona, dentro del contexto general de traición a la patria en el caso de un militar están bien definidos los tribunales militares, ha pasado casos donde un militar ha sido juzgado por los tribunales civiles, pero también tiene que haber casos los civiles deben ser juzgados por los militares. Cuando se meten a una instalación militar robe, asalte y atraque, hay que pasarlo a los tribunales civiles, ¿eso es correcto también?, entonces, ¿quiere decir que los tribunales civiles es para proteger a los civiles?, no, si irrumpió una instalación militar, sustrajo vienes, ¿quién lo puede juzgar?, un tribunal militar. Hay un concepto de que los tribunales militares son para los militares, no. Un civil que irrumpa, que transgreda, daño un patrimonio propio de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el gobernador.

Añadió que “existe la fiscalía militar, el hecho que existan tribunales militares no quiere decir que se obvia la fiscalía que tendrán que conocer y acusar, en la vía militar existe todo lo que existe en la vía civil (…) anteriormente cuando las Fuerzas Armadas estaban encerrada en los cuartales, la llamaban parásitos de la sociedad, no participaban en el desarrollo del Estado. Cuando Chávez las saca de los cuarteles y la lleva a participar en el desarrollo nacional, bien sea para atender problemas como hemos tenido, puentes caídos u hechos naturales. ¿Vamos a seguir metido en los carteles?, creo que es un error, que la Fuerzas Armadas no tenga que ver con lo que tenga que está ocurriendo en el país, es un error. El hecho de ser fuerzas armadas no quiere decir que seamos apolíticos, lo que no puede ser es deliberante. No puedo pertenecer a un partido cuando soy activo”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com