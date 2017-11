Goicoechea: Es un grandísimo error no ir a las municipales

El candidato a la alcaldía del municipio El Hatillo, Yon Goicoechea, manifestó este martes que “es un grandísimo error no ir a las municipales y luego estemos yendo a las presidenciales”.

Con respecto a su candidatura en las elecciones municipales previstas a realizarse el próximo 10 de diciembre dijo que “está dispuesto a arriesgar mi capital político para garantizar la democracia en Veenezuela”.

Indicó que “el camino que tenemos en este momento es el voto. Sé que hay fraude, hay que luchar por las condiciones electorales, y todos los argumentos de las personas y de los partidos políticos para no participar son válidos”.

Explicó que existe una alianza con el partido Avanzada Progresista “porque queremos defender un espacio. Si soy alcalde tengo la finalidad de hacer una gestión humanitaria”.

“Se trata de defender el espacio para la democracia. Ellos hoy están en defensa de la democracia. He conversado con Henri Falcón. Comparto la lucha democrática. Tenemos una visión en común con El Hatillo”.

“He visto con mucha preocupación el tono cómo se ha llevado la discusión. Rechazo el tono de esquizofrenia de los venezolanos dellamar traidor al que piensa distinto“, destacó.

Agregó que “yo no voy a dejar que se pierdan espacios. Le pido disculpa a la oposición. No creo que sean traidores los que no votan, o los que votan. Hasta que nos recuperemos la hermandad, no recuperaremos la democracia.

“Me he apartado en la línea de Voluntad Popular. Soy respetuoso de las decisiones. Ellos tienen una decisión firme que no comparto. Sin embargo, comparto la lucha de Leopoldo López”.

Convivencia política

Por otro lado dijo que “tenemos que aprender a convivir, la aniquilación no es parte de la política”.

Durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, Goicoechea expresó que “todo se supera, todo pasa, es el mensaje que le tengo a todos los venezolanos (…) Tengo la firme convicción de salir sin odio, ni deseos de venganza”.

Contó que el Gobierno y la oposición “acordaron en varias oportunidades, en los procesos diálogos, sobre mi salida, sin embargo no se cumplió”.

Con respecto a irse del país dijo que “siempre he querido quedarme”, “hoy le puedo dar gracias a Dios de estar aquí en este momento , y sé que es el peor momento, yo vine a cargar la cruz con los venezolanos y estoy seguro de que vamos renacer”.