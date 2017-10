Guanipa acudió al TSJ en Maracaibo para solicitar juramentación ante poder judicial pero no fue recibido

La tarde de este miércoles, el gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Maracaibo, antiguo Banco Mara, para interponer una solicitud de juramentación ante el poder judicial a fin de tomar posesión de su cargo. Sin embargo, el político no fue recibido por el organismo.

Ante la negativa del ConsejoLegislativo del Estado Zulia (Clez) de juramentar al candidato ganador de las elecciones del pasado 15 de octubre, Guanipa se dirigió a los tribunales para solicitar dicho protocolo ante esa instancia. “El Zulia decidió, pero solo han demostrado que la democracia en Venezuela no existe y que solo la ley es para un sector que tiene secuestrado a todos los poderes”, dijo el mandatario regional electo.

Señaló que el Poder Judicial sigue una línea política nada imparcial para garantizar a los ciudadanos una justicia equitativa como lo establece el Estado de Derecho. “Lamentablemente solo recibimos un vacile por parte de las autoridades judiciales que no recibieron el documento”.

Por su parte, Gustavo Ruiz, representante legal del gobernador electo, calificó como una falta de respeto al no recibir la solicitud de juramentación por parte del dirigente de Primero Justicia. “Ni siquiera se tomaron la molestia de recibir un escrito que está en la obligación de recibir”, apuntó.

Explicó que según el artículo 73 de la Constitución del estado Zulia, el gobernador electo, de no poder tomar posesión ante el Consejo Legislativo, lo podrá hacer ante el máximo representante del Poder Judicial en la región.

No obstante, los poderes constituidos en el país manifiestan que en Venezuela se está llevando un proceso constituyente en el que todos los organismos están subordinados a ello, por lo que no están autorizados por el poder originario a juramentar al Juan Pablo Guanipa hasta que él no se presente y se juramente ante la ANC.

Vía NAD/www.diariorepublica.com