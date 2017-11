Gustavo Duque: Candidatura en Chacao fue impulsada por iniciativa vecinal

El actual alcalde encargado del Municipio Chacao, Gustavo Duque, anunció su separación del partido Primero Justicia (PJ), luego de tomar la decisión de postularse a la candidatura como alcalde titular del municipio.

“Me tocó separarme del partido, el partido que me vio crecer políticamente, estoy muy agradecido pero en este momento me tocó dar un paso a un lado para no entorpecer lo que el partido ya venía haciendo”, resaltó