Hugo Carvajal dice que urge una negociación para evitar una guerra civil

Exjefe de contrainteligencia militar venezolana Hugo Carvajal dice que “urge un negociación para evitar una guerra civil”, en referencia la situación actual que se vive en Venezuela.

En una entrevista exclusiva con la Agencia EFE, Carvajal señaló que ” el escenario que se vive en Venezuela es el resultado de una economía en debilitada. Han pasado tres años y todavía no vemos luz en el túnel. Deber haber una negociación para evitar una guerra civil”, dijo.

Sin responsabilizar directamente al Gobierno, Carvajal señala que la ola de protestas antigubernamentales, que se han saldado hasta ahora con 100 fallecidos, tiene “una causa bien conocida por la gente”.

“Esto tiene unas características especiales, yo veo que a veces no hay ni dirigentes opositores convocándolo, algo espontáneo está pasando allí”, dijo y agregó que es “digno de analizar” que los manifestantes “no tienen miedo”.



“Eso pudiera intensificar el conflicto, yo digo que estamos en las puertas de una guerra civil, es lo que viene (…) todos los pasos se han ido cumpliendo”, advierte.

Carvajal cree que la Asamble Nacional Constituyente ” no resolverá los problemas que enfrenta Venezuela” . “Inicialmente cuando escuché el planteamiento, escuché algo que me gustó: ‘una vía por el diálogo’, (…) pero después avanzan las cosas y veo que la oposición no está allí, entonces, yo digo, no hay posibilidades de negociar nada, qué vas a negociar allí si es una sola parte la que está adelantando el proceso”, precisó.

