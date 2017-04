Inició marcha de oposición en Maracaibo

Cerca de las 10:00 de la mañana se agolparon cientos de marabinos a la Plaza de la República, custodiada por la Policía Nacional.

Dirigentes políticos encabezan el encuentro e invitan al recorrido. Juan Pablo Guanipa expresó que en está jornada histórica “Todos lo venezolanos avanzamos en un sólo brazo”.

Por su parte, Ángel Machado, hizo un llamado a unirse por la libertad y la democracia. Además aseguró que la marcha sí llegará al punto pautado, “Vamos a llegar a la defensoría del pueblo, nuestros objetivos son claros y siempre esa ha sido nuestra ruta”.

En cuanto a un posible encuentro con la marcha oficialista indicó que no tienen miedo, “ellos no se conectan porque no tienen gente”.

Al arrancar la caminata indicaron que la ruta establecida es por la Avenida Bella Vista hasta Padilla y luego hacia la defensoría del pueblo.

En este momento la marcha se dirige hacia Padilla.

Vía NAD/www.diariorepublica.com