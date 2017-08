Isaías Rodríguez: acusaciones de Luisa Ortega son simples declaraciones

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),Isaías Rodríguez, señaló que las acusaciones hechas por Luisa Ortega Díaz, contra altos funcionarios del Estado venezolano por su relación con la empresa Odebrecht ” no tienen validez”.

“Después de analizar la denuncia puedo decir que no hay ningún elemento que permita pensar que detrás de eso hay otra cosa distinta a eso, es una simple declaración. Si es cierto que existen estas denuncias por qué no las formalizó antes cuando era fiscal. Esas declaraciones no tienen validez “, dijo en el programa de Vladimir Villegas en Unión Radio.

Destacó Rodríguez que si él fuera fiscal y estuviera la frente del Ministerio Público “abriría la investigación para clarificar la situación de Venezuela ante América Latina y para determinar qué hay de cierto y quienes pueden ser o no los responsables de estos hechos”.

Sobre la ANC destacó que surgió como una coyuntura en respuesta a la violencia buscando la paz, pues no estaba planificada y que si la oposición hubiera participado se hubiese producido un empate. “Si hay la intención en la constituyente de actualizar la constitución tiene forzosamente que ser sometido a un referéndum popular, por lo que si va aser sometido a la la consulta popular”, finalizó.

