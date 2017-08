Isaías Rodríguez: La exfiscal no la removió la ANC se removió ella misma

El integrante de la Constituyente, Isaías Rodríguez, cree que Luisa Ortega Díaz actuó políticamente y su destitución responde a acciones previas a la Constituyente debido a que no dio respuestas a las investigaciones.

“La fiscal no la removió la Constituyente, se removió ella misma, cuando dejas de ser fiscal y pretendes establecer un criterio que responda subjetivamente te expones a que te remuevan. En el momento que le hicieron la pregunta sabía que no era noticia, esto lo sabía ella antes que se instalara la Constituyente, yo fui fiscal, se la responsabilidad de un fiscal, si quieres hacer política despójate de la institución”, dijo en el programa de Shirley Varnagy en Onda la Superestación.

Dijo que Luisa Ortega no abrió investigaciones durante las protestas. “El país sabe que no es una víctima, no abrió ninguna investigación en las guarimbas, tenía una sola tendencia para juzgar, usó su cargo como trampolín para hacer política. Fui fiscal siete años, sé hacer política y no hacer política con el cargo. Tengo funcionarios que me llamaban porque sabían el desastre que ocurría dentro”.

El Constituyentista estima que la Constitución actual es buena y reconocida incluso en universidades y sitios técnicos, tiene una alta calificación “mal podríamos eliminarla, si hay que actualizarla, hay algunos gazapos en materia económica que matan al pueblo con una inflación inducida y una banca paralela”.

Isaías Rodríguez recalcó que el tema económico se resuelve con leyes pero afianza con la Constitución. “Los bancos dicen no tener efectivo, un cajero no te da más de una cantidad pero a unos pasos de ti hay alguien con efectivo que te cobra el 25%, el único que recibe bolívares es el Banco Central de Colombia, los recibe en pesos, y de allí el mecanismo de DolarToday, un mecanismo para sacar los billetes de Venezuela”.

