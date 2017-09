Ismael García asegura que esta dispuesto a repetir las primarias en Aragua

El candidato a la gobernación del estado Aragua, Ismael García, afirmó este jueves 14 de septiembre que estaría dispuesto a someterse de nuevo a las elecciones primarias en el estado Aragua, si así lo decidiera la MUD, a propósito de la solicitud del partido Primero Justicia de repetir las elecciones por supuesto fraude.

“Vamos a hacer unas primarias entonces de nuevo, eso es una decisión de la MUD, yo no tengo problemas, yo acato como siempre dije las decisiones que se tomen en la MUD, pero creo que el país y Aragua necesitan que entremos en una dinámica distinta, que pasemos a nuestra campaña que es lo que he estado haciendo(…) de lo que me denuncian no es mi conducta, la gente me conoce y sabe lo que ha sido mi trayectoria de lucha”, destacó García en el programa Primera Página por Globovisión.

Señaló que este problema se debió resolver en privado. “Esto debimos discutirlo en privado, no utilizar los medios, ni tratar de amedrentar, porque aquí nadie es dueño de la oposición”.

García destacó que “cualquier observación y sobre todo una cosa como esa ni siquiera había que firmar el acta. Yo frente a un hecho como ese retiro mis testigos, no participo en eso, hago una denuncia pública, ese estilo de tratar de descalificar para calificar a otro no es bueno”.

Hizo un llamado a los compañeros de Primero Justicia a la sensatez y a la responsabilidad. “El estado Aragua tiene problemas gravísimos en los que hay que enfocarnos. Nosotros estamos en estos momentos en la fase organizativa del inicio de la campaña electoral en Aragua”.

Aclaró que “nunca estuve en el Psuv. Estuve apoyando el proceso de cambio en el partido Podemos que también el gobierno no los robó para etregárselo a alguien porque estábamos apoyando a Henrique Capriles”.

