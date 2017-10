El candidato a la gobernación de Aragua, Ismael García expresó la tarde de este jueves 5 de octubre que “el gobierno no puede utilizar el diálogo como un chantaje”.

“Es necesario el diálogo serio, responsable porque el camino no puede ser matarnos (…) pero no puede ser posible que el gobierno utilice el diálogo para desmovilizar (…) porque el gobierno revive la posibilidad del diálogo en tiempos de elecciones para que sectores radicales de la oposición se desmotiven”, manifestó García en el programa Vladimir a la 1

“Venezuela está encaminado hacia un cambio y estas elecciones de gobernadores son la otra etapa de una donde murieron muchos jóvenes lamentablemente, donde el país cada día se deteriora mucho más y en esta etapa, el liderazgo de las regiones tiene que impulsar ese cambio en Venezuela”, añadió

Sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dijo: “Esa ANC no sirvió para nada, porque violó la constitución, porque no fue el pueblo quien la eligió. Porque no presentó un plan de emergencia económica, sobre cómo recuperar zonas económicas que han sido expropiada y no sirve para nada (…) Un pueblo con hambre no lo entretiene nada ni nadie”.

