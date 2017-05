Jaua: Constituyente permitirá fijar un cronograma de elecciones en Venezuela

El ministro y presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente, Elías Jaua, aseguró este domingo que la propuesta convocada por el Jefe de Estado permitirá ir a un cronograma de elecciones regionales y presidenciales en el país.

“En Venezuela habrá elecciones de alcaldes, gobernadores, presidenciales, pero el conflicto no es electoral, se trata de un conflicto político que ante la imposibilidad de no tener con quién conversar, se ha tenido que activar un nuevo mecanismo. El diálogo no está muerto y lo queremos evitar con esta nueva etapa que es una guerra”, afirmó en entrevista televisiva.