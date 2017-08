Jorge Rodríguez a Guanipa: Hay que ser sinvergüenza para criticar al CNE y ser candidato

Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, anunció este miércoles 16 de agosto que los partidos adeptos al Gobierno lograron aliarse con el Psuv en los 23 estados del país, presentando un único candidato por estado y aseguró que lograrán la victoria en las 23 gobernaciones.

“Los integrantes del GPP nos dirigimos al país para expresar nuestra alegría al anunciar que hemos logrado la alianza perfecta de todas las fuerzas de la revolución para la elección de los 23 gobernadores en la próxima elección regional (…) vamos a la victoria en las 23 gobernaciones”.

Felicitó a los demás partidos “Saludamos la madurez expresada por todos los partidos, por el UPV, el MEP, Podemos, ORA, Tupamaro, Nuevo Camino Revolucionario, PPT y por el Partido Comunista de Venezuela, junto al Psuv logramos la alianza perfecta en todas las candidaturas en los 23 estados del país”.

Se dirigió a Juan Pablo Guanipa, candidato a la gobernación del Zulia, sobre sus críticas al sistema electoral “Hay que ser bien sinvergüenza, como es el caso de Juan Pablo Guanipa, para decir algo sobre este evento electoral y, al mismo tiempo, ser candidato a gobernador del estado Zulia. Si yo no estoy de acuerdo con unos mecanismos electorales o con unas reglas, sencillamente no participo, como dijeron ellos muchas veces que no volverían a participar, son demasiado sinvergüenzas, generando angustia y muerte en la población, quemaron autobuses y ahora dicen que si van a participar, tanto nadar en ll violencia para venirse a ahogar en la orilla del CNE”.

Mencionó que su alianza contrasta con la pelea interna en la Mesa de la Unidad Democrática “El presidente de la República envía sus saludos a todas las fuerzas de la revolución venezolana, unidos en alianza perfecta, eso en contraste con la defensa a cuchillo que se está dando en la oposición venezolana, ellos son ricos y se entienden”.

“Tanto nadar en la violencia para morir en la orilla del CNE la fuerza de la derecha venezolana. Tanto que dijeron que el CNE no era apto para realizar elecciones, ellos hacen eventos donde queman papeletas y lo hacen inauditable. Todos los partidos de la violencia, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, inscribieron más de 100 candidatos”.

Pidió a los partidos de la oposición comprometerse en que aceptarán los resultados la noche de las elecciones “Hacemos un llamado para que se mantengan las fuerzas políticas de Venezuela en el cauce legal y pacífico, no es que cuando pierdan van a cantar fraude. Se deben comprometer para aceptar los resultados de las elecciones regionales, nosotros hemos reconocido todos los resultados electorales en 20 elecciones que se han dado desde 1998 hasta la fecha, lamentablemente la derecha cada vez que pierde canta fraude”.

Sobre la abstención dijo “Tenemos aceitada la gran maquinaria del 4×4 para evitar la abstención. Estamos afinando los detalles en cuanto al funcionamiento de los cuatro motores y con ellos vamos a la conquista de la victoria, que nadie se quede sin votar, nosotros tenemos la gran ventaja de que vamos unidos a la conquista de la victoria”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com