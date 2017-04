Jorge Rodríguez: Vamos a derrotar el golpe de Estado que está en evolución

El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo a la oposición que el oficialismo los doblegó en la guerra económica y que iba derrotar en “el golpe de Estado que está en evolución”.

“Los doblegamos (a la oposición) en la guerra económica y vamos a derrotar el golpe de Estado que está en evolución, los vamos a derrotar”, dijo durante una asamblea de los Clap este lunes.

“Porque no hayan tenido éxito en el golpe de Estado no quiere decir que no estén intentando dar un golpe de Estado, claro que lo están intentando con toda la fuerza, odio y agresión, pero la revolución bolivariana le responde con toda la fuerza, el amor y la valentía”, afirmó.

Sostuvo que “no solamente están locos si no que tienen instalados el expediente de la violencia, de terrorismo para atacar, para agredir y ni siquiera tienen la valentía de salir ellos pa lo caro y quemar lo que quieren quemar y destruir lo que quieren destruir, ni siquiera envían a sus hijos que están en las playas de Miami, contratan a un pendejo y le dan 300 mil bolívares para que siembre destrucción, agresión y muerte”.

