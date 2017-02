José Luis Cartaya es el nuevo coordinador general de la MUD

El ex secretario de la Mesa de la Unidad democrática (MUD), Jesús Torrealba presentó este viernes 17 de febrero, al país la reestructuración de la alianza opositora la cual está divida en tres ejes principales.

“La MUD está avanzando en la construcción de un mapa político que es consensual y tiene como objetivo el cambio del Gobierno en Venezuela, buscando las elecciones que nos deben, pero el adelanto de las presidenciales sigue siendo siendo el objetivo principal”, manifestó en rueda de prensa.

Torrealba explicó que la estructura se regirá con un nuevo diseño de carácter colectivo “vamos a tener tres equipos de apoyo, un equipo de apoyo técnico que va a estar coordinado por nuestro amigo Roberto Picón, que le ha dado un gran respaldo a los avances de la sociedad democrática. Vamos a tener un equipo de apoyo de político que va estar coordinado por Ángel Oropeza, vamos a tener un equipo de apoyo social, el frente de lucha social, en el cual van a fungir como coordinadores dos venezolanos Alfredo Padilla y Tinedo Guía, del cual también van a participar: Gabriela Torrijos, Yajaira Porero, Miguel Quiroz, Víctor Márquez y Francisco Canache entre otros, del ámbito gremial y de las organizacione son gubernamentales”.

Sobre los tres ejes que impulsaron la restructuración del partido que la MUD se abre a la democracia participativa.

El primer eje es a nivel político, el cual está destinado a que la Unidad se convierta en una fuerza que además de ser oposición, sea una fuerza política para reconstruir el país. El coordinador será: Ángel Oropeza

El segundo eje es la creación de una alianza sólida entre los partidos y la sociedad. El coordinador será: Alfredo Padilla y Tinedo Guía.

El tercer eje se basa en el fortalecimiento técnico de los partidos, puesto que es la estructura fundamental de la representación del pueblo y de la vocería política. El coordinador será: Roberto Rincón.

El coordinador general de estos tres ejes será José Luis Cartaya, quien se desempeñaba como presidente de la comisión técnicas electoral de la MUD.

“Vamos a integrar un congreso de la sociedad democrática en donde estarán todos las organizaciones políticas de la MUD, entre otros movimientos sociales y gubernamentales, así como la sociedad civil”, explicó el ex secretario de la MUD.

Asimismo, Torrealba expuso que la pobreza ha aumentado a raíz y que en Venezuela era necesario que se reestructurara la Mesa de la Unidad Democrática.

“Venezuela está en una crisis extremadamente profunda, 82% de pobreza, Chávez decía que había llegado a un país con 80% de pobreza, eso es mentira cuando pobreza es ahora y 55% de pobreza extrema, en Venezuela hay hambre, enfermedad, hay muerte violenta, hay la necesidad urgente no solamente de una mejor oposición si no de una alternativa de poder, para eso era absolutamente necesario que se reestructurara la unidad democrática y eso lo dijimos a finales de octubre y dijimos además que era indispensable que la reestructuración no fuera un cambio cosmético, si no que fuer aun cambio de fondo. La unidad tenía que convertirse en una unidad de propósito”, puntualizó.

Jesús ‘Chúo’ Torrealba, además agregó que la secretaría Ejecutiva de la MUD fue reestructurada y ahora se dividirá en tres coordinaciones, más un organismo de dirección integrado por nueve organizaciones: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R, Avanzada progresista, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela y Movimiento Progresista.

