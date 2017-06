Juan Arango se pronunció en contra de la Constituyente

El futbolista venezolano Juan Arango, actualmente jugador del Zulia Fútbol Club en la Primera División del balompié nacional, aseguró en una entrevista con el periodista Jaime Baily en la ciudad de Miami que “no puede haber una Asamblea Nacional Constituyente” en Venezuela, a propósito de la propuesta del presidente de la República Nicolás Maduro y las consecuentes protestas en las calles del país.

“Cerca de mi casa he visto gente sacando comida de la basura, y mi mujer y yo hemos tenido comida y vamos y le llevamos, a mí en lo personal me da tristeza, da tristeza ver a gente sacando comida entre la basura, le da a uno vergüenza, le parte el corazón, cuando lo tengo al lado no lo puedo permitir”, destacó Arango.

Destaca que ya nadie puede permanecer ajeno a lo político y que ante lo evidente todos deben fijar una posición. “Actores, cantantes y deportistas nos aislamos de lo que está pasando y ya hay que hablar del tema”, destacó.

