Juan Pablo Guanipa: Plantón significa resistencia civil y desobediencia pacífica

“El plantón significa resistencia civil, desobediencia pacífica en contra de un Gobierno que se ha convertido en dictadura y que le niega los derechos a los venezolanos”, así lo expresó este miércoles 31 de mayo, el diputado a la Asamblea Nacional y coordinador regional del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, en la protesta que realizó la Unidad Democrática en calle 77 (5 de julio) de Maracaibo.

“Nosotros estamos cuidando el concepto de Estado, de República, de propiedad, del voto universal que quiere ser tergiversado con una Constituyente (…)”, señaló el parlamentario zuliano, quien encabezó el “plantón” en la intersección con la avenida Delicias.

“Hoy seguimos en la calles de Venezuela para seguir en resistencia pacífica y desobediencia civil. Ahora sí puedo decir con toda responsabilidad que no vamos a permitir que se haga constituyente sin pueblo, es ahora o nunca”, añadió el dirigente justiciero.

Guanipa indicó que en medio de la actual propuesta a una Constituyente comunal, se pone en riesgo el concepto de república en Venezuela.

“Vivimos una situación realmente grave, tenemos una dictadura que no acepta que haya un proceso electoral donde todo el mundo pueda manifestarse para decidir el futuro del país. No hay vuelta a atrás, no vamos a ceder en nuestra aspiración de consolidar en Venezuela un proceso democrático”, aseveró.

Manifestó su desacuerdo con la forma de elección de constituyentistas planteadas por Nicolás Maduro, cuyo proceso de inscripción de candidaturas empezó este miércoles.

“Una elección por sectores termina siendo discriminatoria frente a la gente que no puede participar en ninguno de esos sectores. La forma de elección que plantean a través de circuitos municipales tampoco es justa. Maracaibo tiene más de 2 millones de habitantes y elegiría solo 2 constituyentistas, mientras que Táchira que tiene 300 mil electores menos que Maracaibo, elegiría 30 constituyentistas”, precisó.

Asimismo, afirmó que las acciones de calle irán en aumento tras el cumplimiento de los 60 días de protestas.

“Vamos a ir reduciendo las marchas e incrementando las acciones que permitan que la presión vaya creciendo y cuando las circunstancias lo permitan, podamos paralizar completamente este país para lograr que haya la aceptación de las instituciones de someternos a elecciones libres, secretas y universales, porque el pueblo es quien tiene la última palabra”, advirtió.

Con respecto a la intención de la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, de acudir al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar un crédito adicional para la Asamblea Nacional Constituyente, el diputado afirmó que eso es una demostración de cómo los poderes públicos se mantienen secuestrados, al no respetar los procesos.

“Las rectoras de CNE han demostrado que son cómplices de la dictadura, no les interesa el país y se han burlado de millones de venezolanos. ¿Por qué no hicieron el referéndum revocatorio, las elecciones de gobernador y consejos legislativos, por qué no se fijan las de alcaldías y concejales? La verdad es que no les importa ninguna elección universal, directa y secreta, pero para la constituyente comunal si tienen recursos, tiempo y disposición”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com