Julio Borges en Maracaibo: “Yo no creo en el CNE, han sido nefastos para la democracia venezolana”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, expresó que no cree en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que a su juicio su presidenta, Tibisay Lucena, ha sido una persona nefasta para la democracia venezolana, así lo dio a conocer durante una entrevista conducida por el periodista Juan Carlos Fernández, en su programa A Punto.

“El tema no es si creemos en el CNE o no, yo no creo en el CNE, han sido nefastos para la democracia venezolana, Tibisay Lucena se ha convertido en el personaje más mafioso de la democracia, pero sí creo en el pueblo venezolano, en su capacidad de organizarnos y luchar por superar los obstáculos”, precisó Borges.

Añadió, que seguirá su lucha internacional, en la calles de Venezuela, en la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación social para presionar al gobierno y exista un cambio democrático en el país.

El diputado y presidente del parlamente venezolano, acompañó este jueves al candidato a la Gobernación del Zulia, Juan Pablo Guanipa, en un encuentro con la comunidad indígena del Zulia, en el sector Santa Rosa de Agua de Maracaibo, donde expresaron su apoyo a la candidatura del candidato opositor, quien se medirá este 15 de octubre en las elecciones regionales de gobernadores.

Vía NAD/www.diariorepublica.com