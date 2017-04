Julio Borges: Estamos luchando por un cambio, si debo ir preso pues bienvenido sea

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, aseguró que el día de ayer se demostró que el pueblo quiere un cambio y que si es necesario que el vaya preso para que “seamos el mejor pueblo, bienvenido sea”.

En entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos, Borges sostuvo que el Gobierno dio un “golpe de Estado a través del TSJ”.

“No nos podemos dejar atropellar por el ruido mediático que produce el Gobierno, ellos dieron un golpe de estado a través del TSJ y eso lo ha reconocido el mundo entero, por eso salimos ayer a la calle. Manejo información de que Maduro quería aplicar un plan de mayor intensidad a la que vimos ayer, pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le dijo que no. Cuando me dirijo a la Fuerza Armada, le hablo a todos, desde el ministro de la Defensa hasta el oficial de bajo rango. Al Gobierno le da en la madre cada vez que le hablo a la Fuerza Armada, porque sabe que estoy diciendo la verdad. Estamos luchando por unos valores que han hecho posible que seamos el mejor pueblo, si la lucha pasa porque yo vaya preso, bienvenida sea. Me duele que la dirección de mi casa donde están mi esposa y mis 4 hijos esté rodando en la calle. Refleja gran desesperación”, sostuvo Borges.

Asimismo, Borges habló sobre la suspensión de su viaje a Perú “suspendí mi viaje por la violencia generada por el Gobierno, pero esta tarde hablaré con el presidente Pedro Pablo Kuczynski”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com