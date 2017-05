Julio Borges: Se está haciendo un mecanismo para que no haya elecciones en el país

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges manifestó este miércoles desde Plaza Altamira, que lo que planteó el presidente de la República, Nicolás Maduro “no es una Constituyente”, sino una “elección a dedo”.

“Quiero ser claro frente al país, lo que Maduro plantea no es una Constituyente por muchas razones, lo que el plantea es una elección a dedo. El país entero y la comunidad internacional la rechazan”, dijo Borges.

Dijo además que el Gobierno “se está saltando todos los pasos, se está haciendo un mecanismo para que no haya elecciones en el país”.

“Venezuela no necesita cambiar la Constitución, Venezuela lo que necesita es cambiar este sistema de hambre por un sistema de progreso”.

Acotó que “nosotros seguimos en la necesidad de un cronograma electoral con alcaldes, que no haya inhabilitados, el respeto a la Asamblea Nacional. En Venezuela se debe cumplir la constitución”.

En este sentido, exihió respeto para la Constitución.”Lo que Venezuela pide, por lo que estamos hoy en la calle y por lo que el mundo entero está presionando hoy a Venezuela, es porque en el país se cumple la Constitución”.

“Nicolás Maduro está burlando la Constitución con este nuevo disfraz para estafar a los venezolanos, no es una Constituyente porque no será electa por el pueblo, es un engaño que no podemos lograr de ninguna manera que avance”, acotó.

Dijo también que el voto para los constituyentes de forma sectorial es algo ilegal.

“Cada venezolano sea un voto y no esa tracalería que quieren hacer de votar por sectores, esto significa aniquilar el voto universal, debe ser una persona un voto”.

