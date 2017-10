Laidy Gómez: Al juramentarme ante la ANC me sentí profundamente humillada

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, expresó que se sintió “humillada” cuando se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente.

“No me siento culpable, pero ayer cuando iba entrando a ese sitio(Casa Amarilla) me sentí profundamente humillada porque cumplir con un acto político que siempre has promovido que es ilegitimo y tener que hacerlo para que el pueblo no vea que su voto se perdió”, destacó durante entrevista en Vladimir a la 1 por Globovisión.

Reveló que luego de juramentarse ante la ANC el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a los cuatro gobernadores opositores. “Me dijo que el reconocía los resultados, que la victoria en el Táchira había sido contundente”.

Gómez reiteró que se sintió humillada “más cuando llegamos al encuentro, yo dije que no iba a hablar, pero estar allí yo pensaba que sería un acto mas de forma y ver el discurso de la señora Delcy Rodríguez porque fue la única que habló y empezó a hablar de los 40, que los adecos en los 40 eran unos asesinos, yo sentí que se desvió un poco el tema(…) en ese momento hablé, rompí el hielo y ella me dijo quite su cara de incomodidad, de molestia, me dijo que no me sintiera incomoda, habló de la integración de los países y dije si de verdad existe voluntad que nos devolvieran las competencias que nos habían quitado”, detalló.

Sostuvo que “Henry Ramos me lo advirtió, y a todos, ir a allá no es garantía que te respeten los recursos, pero yo prefiero cumplir con un pueblo que me escogió(…) fue muy difícil tomar la decisión, hicimos muchísimos debates(…) el miércoles de la semana pasada hicimos una reunión con los gobernadores electos, todos coincidíamos que teníamos que ir a consultar en nuestros estados.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com