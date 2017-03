Lilian Tintori: Por órdenes de Rafael Correa me prohibieron la entrada a Ecuador

Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, informó a través de su cuenta de Twitter oficial (@liliantintori), que no le fue permitida su entrada a Guayaquil, Ecuador la madrugada del día de hoy.

“Por órdenes del gobierno de Rafael Correa nos impiden la entrada a Ecuador. ¿A qué le temen? (…) Nos acosan en inmigración del aeropuerto de Guayaquil, nos graban y retienen el pasaporte. El Gobierno de Ecuador viola nuestros #DDHH”, escribió Tintori.

En un video posteado en la misma red social, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López expresó: “No nos dejan entrar, nos quitaron los pasaportes, nos dijeron que teníamos montarnos en el próximo vuelo. No nos dejan entrar a Ecuador, nos grabaron todo el tiempo (…) me quitaron el pasaporte y me dijeron: no hay acceso, te tienes que ir. No me dejan entrar porque no quieren que diga la verdad, no quieren que ayude a mis hermanos de Ecuador, no me dejan entrar porque viene el cambio en Ecuador”.

Más adelante, en otro video Tintori aseguró “6:10 de la mañana, estoy en el aeropuerto de Guayaquil, han pasado cinco horas y media desde que me quitaron el pasaporte. Me expulsaron de Ecuador por orden de Rafael Correa, en inmigración me dijeron que era una orden de arriba, pregunté ¿de quién?, me dijeron que de Rafael Correa. Es una violación a mis derechos humanos”.

Lester Toledo expresó que la orden emanada en contra de Lilian Tintori en Ecuador, tiene por objetivo evitar el fortalecimiento de alianzas de países que votan en la OEA, “frenando así lo inevitable, la activación de la Carta Democrática Interamericana hacia Venezuela”.

