Luis Florido afirmó que el Gobierno no cumplió con los requisitos para el diálogo

El presidente de la Comisión de Política exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, conversó este miércoles sobre las razones de por qué la representación de la oposición se negó a asistir hoy a la reunión de diálogo. Aseguró que de parte del Gobierno no se cumplieron pre requisitos, y no se avanzó en una agenda acordada entre las partes.

Afirmó que no pueden llegar “sin una agenda acordada entre las partes, en eso no ha habido avance”.

Explicó que entre el los requisitos pre acordados, había algunos en materia de derechos humanos, garantías electorales para las elecciones regionales, y que el Gobierno no eligió al tercer país acompañante.

Entrevistado en Unión Radio, Florido indicó que el proceso consta de tres etapas, la primera es exploratoria, la segunda sería la negociación en sí y la tercera seria la implementación de acuerdos.

“Cada paso hay que hacerlo de manera delicada, para que sea creíble para el pueblo venezolano”, comentó.

Vía NAD/www.diariorepublica.com