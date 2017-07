Luis Vicente León calificó como sorpresiva la cifra de electores que participaron en la ANC

El analista económico y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, calificó de sorpresiva la cifra emitida por el Consejo Nacional Electoral –CNE- sobre la supuesta participación de 8 millones 89 mil 320 de electores en los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-.

“Estamos sorprendidos con el número del CNE, muy sorprendidos pero, en todo caso, sí sabíamos que la votación iba a ser superior a los 2 millones y medio porque había amenazas concretas a los empleados públicos y luego habían presiones con el Carnet de la Patria que va a ser el mecanismo a través del cual la población podría comprar los CLAP”.

“Aun cuando no teníamos una estimación, la verdad es que todo apuntaba, antes del evento de ayer, que ese número debería oscilar entre los 4 y los 5 millones de personas” precisó el experto en entrevista a César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos de Unión Radio.

Sin embargo, León pese a considerar como muy llamativa la cifra divulgada por el ente comicial de más de 8 millones de votos, profesionalmente no puede cuestionarla. “Yo no lo puedo comparar de manera profesional entonces prefiero no hacer comentarios sobre eso porque para poder cuestionar ese número tendría que haber hecho un Exit Poll directo donde, con data dura de participación y el contaje, pudiere retar le número del CNE pero no hicimos Exit Poll en esta elección”.

Luis Vicente León considera que el debate central de lo ocurrido el 30J no es la cifra de participación sino la inconstitucionalidad de la convocatoria al evento electoral sin antes pasar por la probación del pueblo en un referendo aprobatorio “eso significa que el pueblo no fue el que convoc{o una ANC”.

“El evento no cumple las condiciones constitucionales y democráticas para ser legítimo pero se añade la no participación de la oposición (…) No se puede convocar una ANC sin una parte fundamental de ese pueblo, numéricamente la mayoría, pero aunque fuera la minoría no representaría al pueblo y mucho menos tendría la capacidad de redactar el pacto social de la nación”, aseveró.

León esperaba que el gobierno anoche bajara la tensión e intentara una renegociación con la oposición pero el tono agresivo del presidente Nicolás Maduro hace prever “la radicalización de la revolución. Que irá directo al ataque de líderes y a los medios, al apresamiento, a la fulminación de la Fiscalía, es decir, lo coloco como la maximización de la radicalización y solo puede haber una razón que lo explique, que las sanciones que fueron anunciadas por Estados Unidos EEUU y la Unión Europea UE son inevitables e inminentes”.

León advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado la ruta de radicalización de países como Cuba y Siria, gobiernos concentrados y unificados contra un enemigo externo para tratar de atemorizar a cualquier enemigo interno para sostenerse pese a la crisis económica que se le viene encima”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com