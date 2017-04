Maduro: Ataques del materno infantil y guarimbas hay que cobréaselos a la derecha descocada

Maduro: Ataques del materno in ...

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este domingo 23 de abril, la “derecha desocada” ha pagado a personas para “quemar CDI, trancar y quemar” durante las manifestaciones.

“En el materno infantil del Valle, ahí bajó la señora humilde con su bata porque estaba acostada, el muchacho valiente y le decían “paren, no”, porque iban a destrozar el materno infantil donde había 54 niños. Luego llegó uno de los electrocutados de la calle Cajigal, donde hubo 9 muertos electrocutados y hay 3 graves todavía. Esos fueron llevados allí por una derecha desbocada que pretende asaltar el poder, esos son muertos que hay que cobréaselos a la derecha descocada, irracional y violenta. Pero, fueron llevados, les pagaron una tarifa. Si trancas y quemas, tanto te pago, si además asaltas un CDI, tanta tarifa. ¿Quién hizo eso vale?, ¿puede alguien pensar que gente así puede gobernar el país?, jamás. En el 2014 asaltaron un preescolar con casi 100 niños, casi queman a los niños adentro, la acción inmediata de la Policía Nacional en Chacao salvó la vida de los niños pero el preescolar se quemó y la MUD dijo algo, no. Claro, son sus violentos”, dijo Maduro.

El primer mandatario sostuvo que tiene diputados algunos diputados de la oposición han pagado para generar robos y hechos vandálicos en el país, “comerciantes de la patria contáis conmigo, soy el amigo de todos los comerciantes y empresarios honestos de este país. La gran mayoría de ellos no están con la revolución o no estaban, muchos de ellos se sumaron a la guerra estas de precios y especulación, terminaron víctimas de los diputados asesinos de la derecha que contratan delincuentes para que los roben, saqueen y destruyan. En el Valle, José Guerra, hay todos los indicios para una investigación, bandido, en Guárico hay una celda para ti, más temprano que tarde vas a pagar los daños y la violencia que has hecho. Tomás Guanipa también, lo mandaron de Maracaibo malamañoso con los paramilitares colombianos a llenar de violencia Caracas, más temprano que tarde vas a terminar tras las rejas Guanipa. Con esta constitución cumpliéndose y haciendo justicia que es lo que quiere el pueblo”.

“Nuestro tricolor no es rojo. Es amarillo, azul y rojo, de independencia o de liberación, o nos levantamos así o lo dejamos caer por los fascistas. Que indignación me da cuando estos fascistas voltean la bandera, traidores les digo. Peores los que están por detrás de ellos (…) En manos de quien cayó la oposición, la subestimación es muy grande, o ¿no saben lo estamos decididos a hacer?, Ayacucho se va a quedar pequeño, al buen entendedor, pocas palabras. Pagaremos con la misma moneda, oligarquías”, expresó el mandatario en su llegada.

