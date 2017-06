Maduro sobre GNB armados: He ordenado una investigación para ver si hay una conspiración

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reveló que ordenó una investigación ante el uso de armas en manifestaciones, pese a haberlo prohibido.

La afirmación la hizo este jueves 22 de junio durante una rueda de prensa ante la presencia de periodistas nacionales y extranjeros, en respuesta a la pregunta del periodista Daniel García de la BBC, el presidente dijo que “la violencia y los muertos que ha habido es muy doloroso” y afirmó: “sigo extendiendo mi condolencias sinceras por todos los caídos del llamado insurreccional de la guarimba y el golpe de Estado y sigo haciendo un llamado para que no se pretenda que unos caídos son más importantes que otros, o es que no es importante Orlando Figuera que fue incendiado ante la vista de las cámaras y nadie quiere hablar de eso (…) para mi todos son importantes, y la orden que hay es muy clara, quien la viole va preso”.

Maduro aseguró que los cuerpos de seguridad han hecho un trabajo heroico y comparó a las protestas en España al afirmar que allí “no permitirían enmascarados armados enfrentarse a la Guardia Civil, no lo permitirían”.

Fue abordado sobre la muerte de Fabián Urbina de 17 años, quien fue asesinado por arma de fuego el pasado lunes 19 de junio durante las protestas de oposición en el Distribuidor Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, siendo señalados guardias nacionales.

“La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo heroico, y lo debe seguir haciendo, sin armas de fuego, sin escopetas de perdigones, están prohibidos, con agua y el ‘gasesito’ lacrimógeno está permitido, solamente”, dijo.

Maduro aseguró que “si hay un solo caso, como lo ha habido, al segundo de detectarse ha sido capturado y entregado a las autoridades. He ordenado una investigación para ver si detrás no hay una conspiración (…) yo no estoy agarrado a lazo compadre, porque estando la orden clara que jamás se puede disparar en una manifestación, jamás, en ninguna condición, y estando los mecanismos de contención, agua, gas lacrimógeno venga a alguien a tomarse una foto con una pistola”.

El presidente dijo que “le parecía raro tantos fotográfos en las manifestaciones” “¿no les parece raro? Yo si he ordenado una investigación para ver si hay una conspiración por detrás”.

Un grupo de cinco países ‘amigos’ acompañará al gobierno de Venezuela en gestiones para restablecer el diálogo con la oposición venezolana, anunció.

“Muy pronto aspiramos a que lleguen a Venezuela los cancilleres o enviados presidenciales de los cinco países convocados como grupo de amigos para facilitar el diálogo político y la paz en Venezuela, ésos cinco países que han aceptado participar son Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Esos cinco países ya están haciendo gestiones, se reunieron con nuestra canciller, Delcy Rodríguez para acelerar el acompañamiento de países para ver si podemos lograr más temprano que tarde, un enlace que nos permita sentar otra vez a la oposición venezolana en un proceso de conversaciones, de diálogo productivo”, dijo.

El presidente de la República, afirmó que Venezuela logró un gran triunfo en la sesión de la OEA, pese a la “campaña contra el país”.

La rueda de prensa se escenifica en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas. 26 medios asisten al encuentro.“Somos un país martirizado, acosado, pero que está de pie (…) Hemos tenido una gran victoria que en medios nacionales es ignorada”, dijo al inicio de su alocución Maduro.

Se refirió a la postura de Paraguay, cuyo gobierno ha cuestionado a los funcionarios venezolanos, y sostuvo que fueron derrotados.“¡Tremenda victoria en la OEA, consolidada!”, exclamó al preguntarse ¿qué país del mundo es sometido a una obsesión de agresión como ha sido sometido Venezuela?”.

“El resultado de esta campaña es que han sido agredidos venezolanos en el mundo solo por ser venezolanos”, expresó.El Jefe del Estado increpó de nuevo al secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, y afirmó: “Almagro lleva con Venezuela más de 15 derrotas, debería renunciar a la Organización de Estados Americanos (…) sería la única forma en que yo piense en un regreso”.

“Ni OEA, ni mil OEA detienen la Asamblea Constituyente en Venezuela porque es una decisión soberana de Venezuela”, manifestó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com