Magdely Valbuena: CLEZ está dispuesto a juramentar a Guanipa una vez concurra a la ANC

La presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), Magdely Valbuena, acompañada del vicepresidente Omer Muñoz Ramírez, y los legisladores; Adelis Nava, José Luis Acosta, Eduardo Labrador, José Díaz, Lisandro Márquez, y las legisladoras Neira Lathulerie y Dorelis Echeto, ratificó la disposición del parlamento regional de juramentar al gobernador recién electo Juan Pablo Guanipa, siempre y cuando éste asista a ser juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente.

“Debo darle la importancia a la convocatoria hecha por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, a los gobernadores de la oposición electos en las pasadas elecciones regionales, para que asistan a la Asamblea Nacional Constituyente a ser juramentados; la constitución señala con muchísima claridad en su artículo 349, que los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la ANC”.

Explicó que fue la ANC quien ordenó al Consejo Nacional Electoral el adelanto de los comicios regionales y no se explica como ahora sectores de la oposición desconocen a la ANC y la constitución nacional, por ello ratificó que este era un mandato constitucional.

La parlamentaria dijo que juramentar al gobernador electo sin haber ido antes a la ANC, colocaría al CLEZ en un desacato, además condenó de manera categórica como se ha utilizado a la militancia de partidos opositores para que irrumpan de forma violenta en algunas secretarias y dependencias del ejecutivo regional como ocurrió en la secretaría de desarrollo social, acciones que rechazan los parlamentarios del bloque revolucionario.

De forma contundente Valbuena rechazó las informaciones que circularon por las redes sociales donde decían que ella asumiría la Gobernación del Zulia. “Es un vil montaje hecho por sectores disociados de la oposición, pues en ningún momento se ha dicho eso”.

“Quien me conoce sabe que soy una persona mediadora y respetuosa de los seres humanos, además respeto las decisiones y no soy ambiciosa pero que quede claro que soy una militante del proceso revolucionario, militante de la vida, de los derechos sociales, que no utilizo el descredito contra ningún adversario, que en todo caso puedo tener como elemento su ejecutoria política, pero no su vida personal, tengo aquí de manera responsable que señalar al legislador Eliseo Fermín, que lo hago responsable por cualquier manifestación o hecho en mi contra porque con sus declaraciones pretender desatar la violencia, yo estoy apegada a la Constitución y las leyes,” sentenció.

La máxima autoridad del ente parlamentario exhortó al gobernador recién electo, “a que no tire por la borda el juego que ha ganado, que así como el pueblo depositó su confianza en él, que aquí el CLEZ, tiene toda la disposición de juramentarlo una vez que cumpla con los requisitos previamente establecidos, ya fue proclamado por el CNE, le corresponde sencillamente juramentarse ante la ANC, que es un poder supraconstitucional y todos los poderes constituidos estamos subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente”.

