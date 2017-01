Manuel Rosales llega a Maracaibo

Manuel Rosales pisó tierra zuliana. El exgobernador llegó al aeropuerto La Chinita a las 5:05 minutos de la tarde procedente de Caracas, para reencontrarse con su pueblo que lo espera desde tempranas horas de la tarde en la calle 72 en una gran fiesta cargada de alegría y esperanza para recibir al líder y fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

Con manifestaciones cargadas de efusividad, al arribar finalmente a esta terminal aérea, Rosales fue recibido con estruendosos aplausos y demostraciones de afecto entre los presentes quienes le agradecían su valentía para enfrentar las dificultades que le costaron ocho años entre la clandestinidad, el exilio y la cárcel.

Acompañado de su esposa la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales, sus hijos y demás familiares y allegados, los alrededores del aeropuerto La Chinita se plenaron de seguidores y simpatizantes que aguardaban por su arribo, mientras en la calle 72, una multitudinaria manifestación de gente de todos los rincones del Zulia lo aguardaban para darle un caluroso recibimiento entre gaitas y vítores de solidaridad y aprecio a quien se ha mantenido como el líder indiscutible de esta región.

Consultamos la opinión de algunos de los miles de presentes en esta emblemática calle que, a la espera de su líder, evidenciaron en sus expresiones que Rosales se mantiene en el corazón y la mente de los zulianos por ser el gobernante que mejores obras y beneficios sociales otorgó durante su gestión.

Neriangel Paz

Yo estoy agradecida de que el líder pueda regresar porque gracias a él me pude graduar en el programa que creó de las becas JEL y eso fue porque me le acerqué y me dijo conmigo puedes contar para lo que sea. Por eso vine a este grandioso acto con muchos de mis amigos que fueron beneficiados con este programa tan importante.

Pedro Montiel

Ese es un verdadero líder de la democracia en Venezuela y lo ha demostrado. Manuel Rosales será un líder por mucho rato porque es un defensor de los derechos de todo el pueblo. Yo era militante del PSUV y deserté porque ya está bueno de esta persecución a quienes piensan distinto. El fue un hombre que no discriminó a nadie. Ni a los que fuimos chavistas que recibimos muchos de los beneficios de su trabajo.

Daysi Urdaneta

Rosales es lo máximo, es el ángel de la guardia y lo que necesitamos para recuperar al Zulia de este desastre. A Manuel Rosales lo llevo en el alma y ahora es que se tienen que amarrar los pantalones quienes al Zulia patas arriba. Le agradecemos a Dios y a la Chinita por su retorno de donde nunca debieron haberlo sacado.

Adel Paz

Estoy orgulloso de que Manuel Rosales venga porque los jóvenes los apoyamos y venimos a devolverle la alegría que nos dio cuando nos permitió estudiar en una universidad privada, gracias al programa de becas. Su regreso es una gran alegría para los jóvenes.

Luis Fernández

Manuel Rosales representa para los indígenas el corazón del Zulia, representa la figura de un hombre que tuvo una visión para crear en su partido la representación indígena y darle un espacio. Los municipios y parroquias más humildes del Zulia fueron su principal preocupación. En Mara fueron muchas sus obras y por eso no lo olvidamos.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com