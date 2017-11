Manuel Rosales: No tengan duda de que vamos a ganar la gobernación

El candidato opositor a la gobernación del estado Zulia, Manuel Rosales, expresó estar seguro de ganar la gobernación de la entidad e hizo un llamado a votar en los próximos comicios regionales del 10 de diciembre.

En el primer acto realizado este viernes, tras su habilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia, enfatizó “que tiene la autoridad moral para trabajar por un acuerdo en el Zulia, y en los municipios donde hay dos candidatos”.

“El que no vote esta traicionando el futuro del Zulia y a Venezuela, el que no vote llevará en su conciencia el remordimiento de no haber contribuido a salir de esta pesadilla, el que no vote será culpable de algún desastre que puede ocurrir en lo adelante de esta lucha electoral, hay que votar, salgan a votar todos, el voto es nuestro instrumento y nuestra arma, vamos a demostrar el 10 de diciembre lo que seremos capaces”, recalcó.