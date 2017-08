María Corina Machado: Vente Venezuela se deslinda de la ruta escogida por la MUD

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, manifestó la tarde de este jueves 10 de agosto que el partido se deslinda de la ruta tomada por la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que decidió inscribir candidatos a las elecciones regionales.

“Es hora de las definiciones. @VenteVenezuela hoy se deslinda de la ruta escogida por la MUD (…) La ruta escogida por la MUD es la rendición. Les pedimos a los partidos que rectifiquen”, manifestó Machado, reseñó @ventevenezuela en su cuenta en Twitter.

“Venezuela: mientras la MUD siga en esa ruta, @VenteVenezuela no va a seguir siendo parte de esa coalición (…) ¿Que Maduro se quede hasta diciembre? No, no lo podemos aceptar. No podemos claudicar”, sostuvo en rueda de prensa.

“Hay que escuchar a la gente. Hoy le pedimos a la MUD que escuche a la gente, están a tiempo de rectificar”.

Machado también expresó que las condiciones de funcionamiento del Consejo Nacional Electoral no son las más idóneas para ir a elecciones: “Los 5 rectores tienen el período vencido. Todos son ilegítimos (…) Necesitamos cinco rectores acompañados por la ciudadanía y por la comunidad internacional”.

“Somos coherentes con lo que le hemos prometido al país, que fue luchar por la salida (…) Tener a estas alturas una gobernación o alcaldía en dictadura no sirve para nada (…) Después del fraude del #30J, es inconcebible pensar siquiera ir a unas elecciones de reina de carnaval”, señaló Machado.

#EnVivo | @MariaCorinaYA: Hay que escuchar a la gente. Hoy le pedimos a la MUD que escuche a la gente, están a tiempo de rectificar

