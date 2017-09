Márquez: No podemos seguir con ese modelo de enfrentamiento eterno, hay que construir un nuevo país

Enrique Márquez, diputado a la Asamblea Nacional –AN- por Un Nuevo Tiempo –UNT-, admitió que entre gobierno y oposición hay conversaciones desde hace mucho tiempo pero no se ha logrado un mínimo entendimiento “ni siquiera para poderle ofrecer al país un resultado pequeño”.

“Yo entiendo a Julio Borges cuando dice que no hay dialogo porque efectivamente cuando intentas hablar con el gobierno te encuentras con una pared inamovible en relaciona su visión del país y asó el diálogo es imposible”, dijo.

Aseguró que UNT considera que hay que mantener los esfuerzos para conseguir el diálogo y el acercamiento porque no hay otra solución para Venezuela. “La solución para Venezuela es netamente política y obliga a ambas partes, tanto al gobierno como a la oposición, a llegar a un punto medio, que ha sido imposible, nada mas la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- eso ya es un síntoma de que Venezuela no anda nada bien”.

Considera que Los líderes políticos venezolanos deben colocarse a la altura histórica que demanda claridad en el mensaje: “o nos entendemos o negociamos o este país se va para la porra”.

“Yo creo que a la oposición le ha faltado claridad al hablar con el pueblo al no decirle que en el odio, la intolerancia, la guerra permanente y la grosería no están el futuro del país. No podemos seguir con ese modelo de enfrentamiento eterno, del enemigo y hay que construir un nuevo país, el de la política y el entendimiento”, subrayó.

Márquez advirtió que Venezuela corre el riesgo de quedarse sola. “Nos entendemos y buscamos una forma de entendernos o este país se va a quedar solo, porque todo el mundo se va a ir de aquí”.

Insiste que hay que mejorar la manera de encarar el diálogo. “Hay que aumentar la transparencia en la forma como hablamos”.

Considera que la oposición debe estar alerta porque el gobierno está intentando usar el diálogo como herramienta electoral para mal poner a la oposición para sacar rédito electoral en las regionales del 15O.

