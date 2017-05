Nicolás Maduro sobre la MUD: Están convocando a una marcha de las antorchas, con todo el signo fascista

El presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó la noche de este martes 16 de mayo, el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a realizar concentraciones nocturnas en el país.

“Están convocando a algo que es símbolo en Europa, en el mundo, de el surgimiento del nazismo en Alemania, del fachismo musolinieano, en Italia, del franquismo en España, en general, del pinochetismo, convocando a una marcha de las antorchas. Con todo el signo fascista y los símbolos fascistas”, expresó desde el Palacio de Miraflores, durante el Consejo de Ministros 269.

“La MUD, el centro de todas las conspiraciones, de la violencia, que se lanzó en abril a una aventura de violencia, de muerte, a una insurgencia que ya va tomando en algunos municipios del país signos de insurgencia armada contra el pueblo (…) Cuántas veces he insistido en un diálogo democrático, respetuoso, pero a la MUD se le fueron los tapones, han entrado en una onda de promoción del odio, de la venganza, del fascismo”, manifestó el Jefe de Estado venezolano.

“Han entrado en la peor espiral de estímulo del odio entre venezolanos, de estímulo de la venganza, de estímulo del enfrentamiento entre venezolanos. No solo que se han negado a dialogar, lo dije cuántas veces el año 2016, ¿cuál es la alternativa al diálogo? ¿la guerra, la violencia, la guarimba? No es alternativa para los venezolanos, no es alternativa para nuestra patria”, señaló Maduro.

Más temprano, indicó que lamenta no haber podido reunirse con el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez.

“El presidente de Fedecámaras había dicho que quería conversar, después dijo que tenía problemas de agenda, después volvió a decir que la agenda estaba muy complicada. La agenda se le complicó tanto que sacó un comunicado en contra del diálogo”.

“Tenía un problema de agenda, de agenda política, que su agenda no es la paz, no es la prosperidad del país, la agenda de Fedecámaras es el complot, es la conspiración permanente, es la antipaz, lo lamento. Las puertas del diálogo siguen abiertas, para que sepan, cuando quieran y cómo quieran. Si ustedes quieren, yo quiero”, sentenció.

