Nueva directiva de la Asamblea Nacional se instala este jueves

Como aún no se ha destrabado su situación de desacato, la Asamblea Nacional (AN) se instalará hoy con la incertidumbre de si será o no reconocida por el resto de las instituciones. A la fecha, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aún no emite una sentencia que aclare el futuro para la nueva directiva del Parlamento.

Sin embargo, la bancada opositora asegura que se juramentará a todo riesgo al diputado Julio Borges de Primero Justicia sustituyendo a Henry Ramos Allup en la presidencia.

También iría Freddy Guevara por Voluntad Popular en la primera vicepresidencia, ocupada en 2016 por el diputado de UNT, Enrique Márquez. Y para la segunda vicepresidencia va Dennis Fernández, por AD.

Se espera que hoy, a partir de las 11:00 am, los diputados de ambas fracciones (MUD-Psuv) acudan a una ceremonia que pinta polémica tomando en cuenta que el TSJ podría en las próximas horas anular esa instalación por el desacato que persiste en la AN por no haber desincorporado como se debía a los diputados de Amazonas.

El bloque parlamentario de la MUD reiteró que sí cumplieron con el retiro de los diputados Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Ygarza, y que lo notificaron por escrito al TSJ, pero que el mismo informó que era inválido, ya que la desincorporación debió ser por votación mayoritaria en plenaria.

En opinión del actual segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla, la AN “hará lo que tiene que hacer este 5 de enero (hoy)”. “Vamos a juramentar a la nueva directiva y del Gobierno podemos esperar lo que sea, pero estamos tranquilo, ya bastante nos han amenazado y la Constitución nos ampara”.

“Allá las otras instituciones que no quieren hacer su trabajo, el Gobierno anda desesperado, habla de disolución de la AN, de desacato, no quieren elecciones, no quieren rendirle cuentas al país a través de la AN porque saben que su gestión ha sido nefasta”.

Si el TSJ no reconoce a la AN, Calzadilla agrega que con una decisión así se le estaría dando “la espalda al pueblo que votó el 6 de diciembre de 2015 y pondría más aún el diálogo en juego”.

“En las mesas con el Gobierno se habló de reconocernos, de restablecer los Poderes, de definir la situación de los diputados de Amazonas y no cumplieron, es muy probable que nos desconozcan, pero no sólo a esta nueva directiva sino al pueblo que nos eligió”.

A pocas horas de la instalación, los oficialistas mantienen la tesis que Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández no serán aprobados en los cargos de la dirección, el Psuv resguardará su voto.

El diputado chavista Elías Jaua recientemente aseguró a este rotativo que “Ramos Allup ha jugado de manera perversa con sus propios compañeros porque de no superar el desacato (…) la directiva que sea aprobada el 5 de enero no será válida”.

“La AN tiene que salir del desacato, son los únicos que pueden cambiar eso, no entiendo por qué siguen así”. Jaua dijo además que “afortunadamente” en sus artículos 335 y 336, la Carta Magna permite otorgar competencias al TSJ en caso de vacíos de poder.

Ayer, el secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba ratificó que en el seno de la alianza opositora existe un acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, a propósito de la instalación de la nueva directiva.

“Mañana (hoy) habrá una continuidad al acuerdo, cuando Julio Borges asuma la presidencia y los partidos ocuparán posiciones destacadas”.

Y desde el oficialismo, el diputado a por el Gran Polo Patriótico (GPP), Loengri Matheus, señaló que la instalación de la nueva directiva del Poder Legislativo no tendrá legalidad. “Será un simple acto protocolar sin validez”.

“El Gobierno reconoció la mayoría opositora electa el pasado 6 de diciembre de 2015, pero no podemos permitir que violen lo establecido en la Constitución”, advirtió Matheus.

Para los expertos, si la AN no es reconocida se vendría una nueva tormenta entre los Poderes, pero que podría despejarse en el diálogo del 13 de enero. El periodista y analista político Manuel Malaver explicó que aunque el acto de nombramiento se va a dar, el Ejecutivo “no va a reconocer a la directiva y no saldrá en Gaceta Oficial”.

“Lo que se abre luego de al juramentación de Borges es una negociación paraq ue la MUD vaya a las mesas con el Gobierno, sino no la hace la AN perdería y sí se vendría una nueva confrontación con el TSJ”.

