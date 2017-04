Padre de Jairo Ortiz: No quiero que utilicen la imagen de mi hijo en las protestas violentas

Jairo Ortiz, padre del joven de mismo nombre que falleció la noche del jueves 6 de abril durante una protesta en Carrizal, ofreció declaraciones en Venezolana de Televisión donde dejó claro su rechazo al uso de la imagen de su hijo durante las protestas opositoras.

“Si quisieran realmente utilizar el nombre de mi hijo para algo, utilícenlo para la paz, no lo usen para seguir generando más violencia ni más situaciones que mi hijo no aprobaría”.

Se sintió motivado a declarar para los medios luego de recibir una llamada de María Corina Machado con respecto a su hijo “Cuando recibo la llamada venía llegando del cementerio, no sabía quién me estaba llamando. Sentí mucha rabia, no porque quiera politizar el asunto, yo pudiese, como cualquier ciudadano venezolano, tener alguna inclinación política, pero de allí a utilizar el asunto de mi hijo para las protestas no me parece”.

“En la funeraria llegaban comentarios que por el Este había una marcha y usaban la imagen de mi hijo. Mi hija pequeña se enteró la muerte de su hermano por las redes y las noticias, me llamó y me dijo que lo mataron, que por YouTube había un video donde un alcalde, con un cuerpo dibujado, colocaba una bandera. A mi hijo nunca le gustó la política, nunca estuvo en ningún bando, mi hijo era totalmente pacífico”.

Reveló que su familia lo acusó de haberse vendido al gobierno “Mi hermana me llamó diciendo que me había vendido al gobierno, que me habían pagado un millón de dólares y no, pueden hablar de mí lo que quieran pero solo quiero aclarar y dejar en alto el nombre de mi hijo, lo que creía”.

Dijo que su hijo no estaba protestando “Quiero justicia y vemos las dos caras de la moneda, por un lado hay protestas bastantes violentas, y por el otro, como el caso de Carrizal, hay protestas pacíficas y mi hijo no estaba en la protesta. Era pacifica porque estaban tranquilos, había dos muchachos filmando y, de los dos piquetes de la Guardia y la Policía, salió uno de ellos que no le gustó la cosa y le disparó a mi hijo”.

