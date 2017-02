Patricia Ceballos, esposa del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y alcaldesa de San Cristóbal, mostró su descontento con la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y exigió en mensajes escritos en su cuenta en twitter @PatrideCeballos “sumar sectores, gremios, estudiantes”.

“Solo 4 personas en una mesa no pueden decidir por un país entero. Exigimos a la unidad política amplitud. Sumar sectores, gremios, estudiantes”, escribió.

“Pasar de una lucha POLÍTICA a una lucha CÍVICA, sumando a todos los sectores productivos, campesinos, sociedad civil organizada,TODOS UNIDOS”.

No se puede —agregó— “volver a cometer el error de ceder con el régimen! Verdugo no da clemencia! nuestra lucha cívica por la libertad no se negocia!”.

“Nuestra exigencia es poder construir un Movimiento de Unidad Nacional donde se puedan sumar todos los sectores que hacen vida en Venezuela (…) La unidad política ha logrado victorias electorales,pero no es suficiente.No se trata de ganar elecciones,se trata de conquistar la libertad”, subrayó.

Ceballos felicitó a Gustavo Gandica por su designación como secretario de la MUD en Táchira. “Todo el apoyo para nuestros hermanos de los partidos políticos”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com