PCV no acudirá a la validación de partidos

Carlos Aquino, miembro del Buró político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) recalcó este lunes que “en cualquier circunstancia el PCV va a seguir de pie”, y que la tolda del gallo no acudirá a la validación por considerar que desde el Consejo Nacional Electoral no hay ” Voluntad política ni inteligencia política” para mejorar y hacer legales las condiciones del procedimiento.

El dirigente tildó de aberrantes e innecesarias las condiciones impuestas por el Poder Electoral para la validación de partidos y criticó que desde el Consejo Nacional Electoral sólo se convoque a los partidos políticos para darles información y no hacerlos parte de las decisiones.

“Al CNE el año pasado introdujimos una comunicación sobre el tema de los partidos el año pasado y jamás obtuvimos respuesta”, dijo Aquíno en la rueda de prensa de la tolda, desde donde aseguró que la posible ilegalización del PCV “sería una factura que internacionalmente pagará el Gobierno “.

Recordó que el PCV ha participado en los años 52 y 58 junto a otras tarjetas aún y cuando estaban ilegalizados. “Vamos a participar con o sin la tarjeta del PCV”, recalcó.

” Que nos van a ilegalizar, bueno estaremos ilegalizados. Pero no vamos a rendirnos y no vamos a someternos a estas condiciones “, aclaró Aquíno, para quien el PCV no tiene temor a contarse,

“En la mayoría de los Estados, tenemos más del 0,5%. Nuestro tema no es la logística, no es la organización. Es hacer pública nuestra data y poner en peligro a nuestra militancia”, apuntó el dirigente.

Vía UN/www.diariorepublica.com