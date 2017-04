Pizarro: El miércoles nos movilizaremos hacia el municipio Libertador

Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional por la oposición, llamó a una movilización el próximo miércoles 26 de abril hacia el municipio Libertador, en Caracas.

“Mañana nos toca a nosotros los diputados, mañana nos corresponde defender nuestro espacio legislativo y desde la Asamblea Nacional informarle al mundo entero, a la OEA, a la ONU, a la Unasur, a la comunidad internacional, que en Venezuela continúa el golpe de Estado, que en Venezuela la dictadura sigue reprimiendo. En Venezuela siguen personas como Tomás Guanipa siendo perseguidas y Leopoldo López sigue aisladoen Ramo Verde. “, expresó durante una concentración desde el Distribuidor Altamira, en Caracas, luego de realizarse en Gran Plantón Nacional.

“El día miércoles, desde los mismos puntos donde salimos el 19 y el 20 de abril, el día miércoles nos movilizamos hacia el municipio Libertador. Hay tres instituciones que son cómplices de este golpe de Estado, el Defensor del Pueblo, la vergüenza histórica que significa ese señor, el Consejo Nacional Electoral, que todavía no pone fecha a las elecciones, y el Tribunal Supremo de Justicia”, explicó.

“A una de esas instituciones vamos a dirigir nuestra movilización, por qué no se anuncia hoy el destino final, porque no le podemos dar 72 horas para que se preparen. Porque no le podemos dar el chance que ellos quieren para moverlas lacrimógenas, poner los infiltrados”.

“El miércoles luego de la movilización, de la jornada pacífica contundente, que no será solo en Caracas sino que será en los 24 estados de nuestro país, anunciaremos la agenda del resto de la semana”, agregó el parlamentario.

