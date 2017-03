Pizarro: La oposición debe articular la protesta social

El Diputado la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, se refirió a la sentencia del Tribunal supremo de Justicia (TSJ) en torno a la Inmunidad Parlamentaria. En ese sentido, dijo que “todo lo que está haciendo el TSJ y lo que ha venido haciendo el Gobierno, lo que nos lleva es a un ambiente y a unas condiciones que no son democráticas. La sentencia de ayer, que deja abiertos campos tan susceptibles y tan subjetivos como la estabilidad, la gobernabilidad, dando órdenes de legislación penal, de legislación militar (…) no nos podemos caer a mentira, que fue que limitaron la inmunidad parlamentaria o la redefinieron, a partir de ayer eliminaron la inmunidad parlamentaria”. Declaraciones que ofreció por el canal Globovisión.

Aseveró que “la eliminaron a partir del momento que los Magistrados pueden interpretar el ejercicio de función de un diputado. Lo de ayer no es un sentencia más, nosotros no podemos normalizar la situación es una sentencia más (…) cuando un Gobierno que pierde pueblo, un Gobierno que pierde capacidad de estabilidad social, política y económica, a un Gobierno que no ofrece soluciones (…) se le da poderes especiales en lo militar, en lo penal, excusado en el Estado de Excepción se le permite actuar para garantizar su propia gobernabilidad, que no es otra cosa que mantenerse en el poder a costa de lo que sea, se le abren las puertas a lo peor de los escenarios dictatoriales”.

“Todo lo que está ocurriendo en nuestro país, tiene que ser parte de un ejercicio de resistencia, la validación de los partidos, el proceso de rotar los obstáculos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Gobierno, en su intento de ilegalizar a las organizaciones políticas (…) yo creo que lo que le corresponde a la oposición hacer, como alternativa de poder, es articular la protesta social y desde lo social, darle un contenido distinto a la protesta y a la acción política”, subrayó.

Vía UN/www.diariorepublica.com