Presidente designó a cuatro nuevas ministras en su tren Ejecutivo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves 15 de junio la incorporación de cuatro nuevos ministras en su tren Ejecutivo. El mandatario nombró a Ana Reyes como Ministra de Cultura, Kyra Andrade como Ministra de Comunas, Yamilet Mirabal asumirá el Ministerio de Pueblos Indígenas y Mirelys Contreras la cartera de Servicios Penitenciarios. Igualmente la Vicepresidencia del Socialismo Territorial será asumida por Manuel Quevedo.

“Quiero anunciar la incorporación de cuatro mujeres al Gobierno Nacional, promover a cuatro jóvenes que en el campo profesional le vienen aportando al país, el Ministerio de Cultura, a sustituir a Adán Chávez Frías que va a la Constituyente, he nombrado a la doctora Ana Alejandrina Reyes Páez (…) igualmente voy a nombrar a una líder de la juventud, del Frente Francisco de Miranda como nueva Ministra de Comunas, porque Aristóbulo Istúriz se va a la Constituyente, se trata de la compañera Kyra Andrade (…) igualmente la compañera Aloha se va a la Constituyente por los pueblos indígenas, y para sustituirla he designado a la compañera Yamilet Mirabal Calderón (…) igualmente la compañera Iris Varela que ha hecho una revolución penitenciaria en el país, y como nueva ministra para servicios penitenciarios he nombrado a la doctora Mirelys Zulai Contreras Moreno, le he pedido a Manuel Quevedo que dado que Aristóbulo era el Vicepresidente del Socialismo Territorial, Manuel Quevedo sea el nuevo vicepresidente del equipo de Gobierno”.