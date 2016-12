Presidente Maduro: Está prohibido condicionar la venta de los productos básicos a la compra de otros

El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró que estaba prohibido condicionar la venta de los productos de la cesta básica a la compra de otros productos.

“Queda terminantemente prohibido condicionar la venta de los productos básicos a la compra de otros”, dijo este miércoles desde el Campo de Carabobo.

Añadió: “Yo le he hablado con varios industriales y les he dicho: ‘Todos los productos que ustedes hagan vendanlos a la Misión Alimentación, para distribuir a los Clap el 50%’ para que vean cómo pongo ese poncentaje en 4 millones de hogares, sin intermediarios, el otro 50% le estableceremos una guía a través de los organismos correspondientes para que esos camiones, que salen de su industria, no se vayan para los caminos del bachaquerismo y lleguen a las bodegas sin condicionamientos”.

“En Enero arranca la nueva etapa de Gran Misión de Abastecimiento Soberano para resolver todos los temas de insumos de materia prima de las 900 industrias que están full producción. Yo les puedo mostrar que las 900 empresas más importantes del país, en el motor farmacéutico y abastecimiento soberano, que fueron nacionalizadas están produciendo por encima del 60% de su capacidad”, señaló

Decretó el Campo de Carabobo como centro turístico: “El Campo de Carabobo será decretado centro turístico para que se conozca la historia de Venezuela”.

“Hemos construido las instalaciones para que el Campo de Carabobo sea un centro cultural y turístico para que vengan a conocer la historia de Venezuela”, agregó.

Sostuvo: “A Carabobo cuando llegó Bolívar con una historia de 300 años a cuestas, llegamos a triunfar. Venezuela no obtuvo su independencia lloriqueando”.

“Estamos terminando un año 2016 victorioso por encima de las guerras, no puede ser de otra manera. Empecemos el acto de salutación del fin de año de la Fuerza Armada Bolivariana”, destacó al dar las palabras de bienvenida al acto del fin de año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Más temprano, el presidente participó en la inauguración de la nueva sede del Batallón 24 de Junio de la Guardia de Honor Presidencial en el estado Carabobo.

El mandatario nacional se encuentra acompañado por su esposa Cilia Flores; el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; y el gobernador de la entidad Francisco Ameliach

El batallón, ubicado una zona aledaña al Campo Carabobo, cuenta con nuevas áreas de usos múltiples como canchas deportivas, comedor, servicio médico, agencias bancarias y un anfiteatro que también estará al servicio de la comunidad.

El Batallón 24 de Junio de la Guardia de Honor Presidencial fue inaugurado en 1971.

