“Así como declaramos una Constituyente económica, activaremos una Constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana, adentro del corazón mismo de la Fanb”, así lo expresó, la noche de este lunes 8 de mayo, el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante la clausura de la Expo Venezuela Producción Soberana, en Caracas, se preguntó: “¿Se imaginan todo lo que vamos a hacer, todo lo que podemos hacer con la Constituyente para fortalecer a la Fuerza Armada? Para profundizarla en su doctrina , en su concepción estratégica, en su moral, en su visión, en su estrategia, para fortalecer cada uno de los cuatro componentes, definirlos con la experiencia que tenemos”.

El presidente Maduro convocó el pasado 1ero de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente.

En ese momento, el Jefe de Estado dijo que la Constituyente debe garantizar una “economía potencia postpetrolera”, que la misma tocará “temas vitales de la Venezuela del año 2017, en primer lugar ganar la paz, garantizar los valores de la justicia”. Asimismo el mandatario expresó que la Constituyente “constitucionalizará para hacerlas sistemas” a las Misiones y Grandes Misiones. “Quiero perfeccionar además la lucha contra el terrorimos y todas sus formas”.

El jefe del Estado aseguró que “la oposición venezolana trancó el juego, no quiere diálogo, rechazaron el cronograma electoral del año pasado”. El jefe del Estado dijo además que la oposición nacional pretende una “intervención” del país. “Yo no me voy a cansar de buscar la paz a través de los instrumentos consctitucionales que tengo”, reiteró.

La Constituyente tendrá nueve líneas programáticas: la paz nacional, el perfeccionamiento del sistema económico, constitucionalizar las misiones sociales, el fortalecimiento del sistema de justicia, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico; las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica; la defensa de la soberanía, la integridad de la nación y el rechazo al intervencionismo; el carácter pluricultural del país; la garantía de futuro y la preservación de la vida en el planeta.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com