Presidente Maduro: Irá preso el que le siga haciendo la guerra del pan al pueblo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este domingo 12 de febrero que el gobierno nacional combatirá a las “mafias panaderas”.

“La Federación de panaderos de Caracas le declaró la guerra al pueblo y lo tienen haciendo colas pero por maldad, tienen varios meses en eso. Me he propuesto un plan especial para ganar la guerra del pan en Caracas y acabar con las colas de la Federación de Panaderos que son unos hipócritas, perversos y malvados, pero no solo en Caracas, quiero llevarlo a todo el país”, dijo el primer mandatario nacional en su programa Los Domingos con Maduro.

Destacó que quien le siga haciendo “la guerra del pan” a los venezolanos tendrá que ir preso. “Quiero fundar por lo menos 10 mil panaderías artesanales para romper la dependencia del trigo, aunque seguiremos trayendo trigo, pero tenemos que romper la dependencia porque no se da en la tierra venezolana (…) le hacen la guerra al pueblo porque va a buscar su pan y le dicen que no hay, o los ponen a hacer cola, para molestar al pueblo, es una guerra y tenemos que ganarla, va a ir preso el que siga haciendo la guerra del pan al pueblo”.

Encargó al ministro Mervin Maldonado y a Pérez Abad para que “hagamos el mapa y desarrollemos las panaderías integradas, traigamos las maquinarias de donde haya que traerlas, es muy sencillo”.

El presidente anunció que mil proyectos productivos de la juventud serán financiados por al banca pública a través del programa Soy joven.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com