Presidente Maduro: “La Fiscalía es cómplice de los guarimberos”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este viernes 4 de agosto que si el “Ministerio Público trabajara” ya se hubieran terminado las “guarimbas” en el país y añadió que la Constituyente llegó para “hacer justicia”.

“Soldados de la patria, hombres y mujeres que me escuchan, no estamos frente a protestas opositoras pacificas, hemos enfrentado con estoicismo, con la Constitución y pleno respeto a los derechos humanos estamos enfrentado una insurgencia armada y la Fuerza Armada Nacional tiene que prepararse en métodos de combates no tradicional respetando la Constitución para enfrentar a estos grupos armadas y que haya justicia (…) La complicidad del Ministerio Público con la insurgencia armada, la protección que la fiscalía le ha dado a los violentos durante tres mese so mas. Hablemos claro frente al país, si aquí hay una Fiscalía que actuara, hace mucho tiempo que todos esos guarimberos y criminales estuvieran capturados, castigados y encarcelados, y hubiera habido paz hace tiempo. Legó la Constituyente y tiene que llegar la justicia, justa, para que haya la reconciliación nacional que necesita el país”, dijo Maduro.

Maduro, expresó que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), es la “columna vertebral de la Venezuela que quiere paz” y añadió que durante las marchas convocadas por la oposición en los últimos días han atacado a más de “580 guardias”.

“La Guardia Nacional Bolivariana es columna vertebral de esta Venezuela que quiere paz, alegría, tranquilidad, esa es su voluntad inquebrantable (…) Pasé por el museo donde hay artefactos de lo que ha sido la violencia gualambeara, impulsada por el gobierno norteamericano en su afán por atacar un gobierno legítimo. Hay que decirlo, ya se instaló el día de hoy la Asamblea Nacional Constituyente y con ella llegará la verdad, la justicia, la reparación: moral, física, humana de las víctimas, por más de 580 guardias nacionales son víctimas de ataques con bombas de fuego, con gasolina, fusiles de francotiradores de alto poder letal que han dejado con problemas de discapacidad. El único delito, garantizar las calles libres, cuidar las panaderías y charcuterías, proteger escuelas, hospitales, de los cuales 85 heridos de balas en el ataque de la derecha fascista por acabar el país, eso se llamas terrorismo militar. Pero, aquí está de pie la Guardia Nacional”, dijo.

Tras su llegada al acto en conmemoración del 80 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se realiza en el patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), en Caracas. El presidente Maduro realizó un recorrido a una exposición, en la que se encuentra todo el material incautado por los cuerpos castrenses a integrantes de escuadras violentas, vinculadas a los sectores extremistas, y que en los últimos meses han ha dejado saldo de varios muertos y heridos.

En el acto se encuentraban presentes miembros del Gabinete Ejecutivo, así como representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, como Cilia Flores y la presidente de esta instancia, Delcy Rodríguez.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com