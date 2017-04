Presidente Maduro pidió investigación por “mensajes criminales” del alcalde Smolansky

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió este domingo al mensaje que el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky publicó en su cuenta de Twitter.

“Un señorito de estos, alcalde de un municipio del este de Caracas, sacó un mensaje muy peligroso, osado, tratando de acusarme a mí y al Gobierno que yo presido de utilizar armas químicas contra la población. Algo grave (…) Sobre todo después de lo que sabemos que el imperialismo ha hecho contra Irak y de cómo construyó un falso positivo para lanzar unos misiles sobre Siria. Es una de las cosas mas peligrosas que se ha hecho contra la paz y la estabilidad, a pesar de que venga de una mente tan retorcida de este ‘alcalducho”, dijo el Jefe de Estado desde el monumento Manto a María, en Barquisimeto.

“Yo pido a las autoridades que se investigue con mano de hierro al intento de que Venezuela sea intervenida militarmente por mensajes criminales y aventureros de este alcalde. No lo pido por mí sino por un país que tiene derecho a la paz. Por el honor de nuestra Fuerza Armada y de nuestra Policía. Venezuela jamás en su vida ha tenido armas biológicas, químicas o nucleares. Los amos del norte de este ‘alcalducho’ sí tienen bastantes armas y misiles”, señaló.

El alcalde David Smolansky publicó este sábado en su cuenta de Twitter @dsmolansky un mensaje en el que realizó el siguiente llamado: “Atención Comunidad Internacional: Cuidado y @NicolasMaduro empieza a usar armas químicas como está ocurriendo en #Siria”.

Maduro aseguró que “En el mundo le dijeron a esta gente (la oposición) que eran unos flojos y que les iban a quitar la platica que les dan de afuera estos bandidos si no hacían nada. Porque en el imperio ya tenían la decisión de hacer una intervención desde la OEA, hicieron uno, dos y tres consejos y los derrotamos y se quedaron con los crespos hechos. Gracias al apoyo mayoritario de América Latina y el Caribe”.

“Entonces les dijeron que incendien venezuela. Por eso andan como locos. Ustedes saben que yo soy un hombre de diálogo, y he llamado al diálogo (…) Pero hoy por hoy no hay nadie con quien dialogar en la oposición, porque están en un punto de no retorno, de la desesperación, del odio, del golpismo y la violencia. Están como locos pidiendo una intervención gringa en Venezuela”.

Más temprano, el Mandatario Nacional afirmó la oposición venezolana “ha tratado de sabotear la Semana Santa como intentaron sabotear las navidades”. Afirmó que “quieren llenar de violencia y sabotear la Semana Santa, que es una semana espiritual del amado pueblo. No los dejaremos, no han podido ni podrán”.

“Estoy ansioso de que se convoquen elecciones de alcaldes y gobernadores para darles una ‘pela”, expresó.