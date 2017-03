Primero Justicia confirma participación en proceso de validación de partidos

El partido Primero Justicia participará en el proceso de validación de partidos que arrancó el 4 de marzo y que ha sido cuestionado tanto por partidos de oposición como del Gran Polo Patriótico al considerarlo un atentado contra las minorías.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó durante declaraciones ofrecidas este 8 de marzo desde el Palacio Federal Legislativo, que la tolda amarilla se sumará a la validación, pero fue enfático al decir que la prioridad para el país es que el CNE fije una fecha para las elecciones a alcaldes y gobernadores.

“En este momento no hay todavía fecha para las elecciones regionales, y toda Venezuela, incluso el mundo entero lo que está esperando es que en Venezuela haya elecciones, porque cualquier elección en Venezuela va a abrir la posibilidad de un cambio total en el país”, dijo.

Borges exhortó a no dejarse distraer por temas como la renovación de partidos. “No queremos que eso que es una distracción del CNE, se convierta en una distracción de la opinión pública, lo importante es que toda Venezuela exija, emplaze, exija su derecho a que el CNE fije la fecha de las elecciones”.

Recordó que “este año corresponden dos elecciones y el gobierno” y subrayó que “el gobierno y CNE no pueden quitarle al pueblo el derecho a votar”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com