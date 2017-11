Psuv comenzará movilización nacional para presentar a todos su candidatos

La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), encabezado por el primer vicepresidente de la tolda Diosdado Cabello, informó que el 16 de noviembre comenzaran una gran movilización nacional para presentar a todos los candidatos de la patria.

Desde el Psuv se condena cualquier tipo de sanciones e injerencismo contra Venezuela, asegurando que son sanciones que no tienen ningún sentido a menos que sean para hacerle daño al pueblo, indicando que eso sí lo están logrando, gracias a las giras de Luis Florido y Julio Borges.

“Estamos seguros que el próximo 10 de diciembre las fuerzas revolucionarias obtendremos una gran victoria”, manifestó Cabello.

Cabello indico que el Partido ya tiene unas cuantas elecciones, en su estructura tiene las UBCh, los CLP y jefes de patrullas. por lo que expresan todo su apoyo a las candidatas y candidatos en el estado Anzoátegui.

Sostuvo que hay una realidad política y donde hay un liderazgo lo respetaran, aseguró que la oposición atacan al Psuv porque tiene candidatos en todos los municipios. “Nosotros tenemos a nuestros candidatos y respetamos profundamente al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar”. Exhortó a dedicarse a formar cuadros, eso fortalece la revolución.

Resaltó que la oposición pedía elecciones generales y de todos los niveles, ahora que se celebran no participan, por lo que destacó que quien los asesora no lo está haciendo como se debería. “A pesar de que la derecha dijo que no iba a participar en las elecciones, ahí están. Ellos quieren sustituir el contacto directo con el pueblo por una cuña en radio y televisión”.

“Aquí hay un pueblo consciente que no se rinde ni se doblega, la demostración se la dimos el 30 de julio, el 15 de octubre y se la volveremos a dar el 10 de diciembre“, expresó durante su alocución.

Aseguró que harán todo lo pertinente para que el pueblo celebre sus fiestas navideñas en paz. “A pesar de todos los ataques, hay un Gobierno al lado del pueblo y jamás estará con quienes le han hecho daño a este país”.

Afirmó que no le sorprende para nada la actitud de los gobernantes de Acción Democrática y Copei que a su juicio donde llegan destruyen todo.

Vía N24/www.diariorepublica.com