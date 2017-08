Ramos Allup afirmó que el gobierno planea descalificar e invalidar candidatos de la oposición

El diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, Henry Ramos Allup, indicó que la acusación realizada por el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello al diputado de la AN Germán Ferrer se debe a que el también esposo de la fiscal no está de acuerdo con acciones del gobierno.

“Cabello acusó a Germán Ferrer por el hecho de que ahora es disidente y no está de acuerdo con lo que viene haciendo el gobierno. Lo acusaron de una cantidad de delitos, de todo eso vienen ahora a darse cuenta después de que Germán Ferrer y la fiscal general marcan distancia para no seguir compartiendo las tropelías del ejectivo y así lo seguirán haciendo”, indicó Allup en entrevista a Unión Radio.

Destacó que el gobierno planea descalificar e invalidar a candidatos y precandidatos de la oposición a las elecciones de gobernadores. “Ya han anunciado que van a someter a esa especie de patíbulo alterno al sistema de justicia que controla totalmente el gobierno a los precandidatos de oposición. Es una situación inédita e inaceptable en un régimen democrático, pero este no es un régimen democrático y ante un régimen así hay que luchar con todas las armas, recursos democraticos , pacificos y electorales que tengamos”.

También señaló que muchos han reprochado que la oposición participe en las elecciones de gobernadores. “Yo se que eso a mucha gente le resulta incomprensible , incluso nos han criticado mucho a quienes primero validamos a los partidos y también nos han criticado mucho a quienes hemos decidio participar en circunstancias adversas(…) frente a un régimen como este lo que queda es resistir. no podemos tirar la toalla, ni resignarnos”.

Alertó que “en un régimen como este que no es democrático y que hace uso de todas las ventajas institucionales que tenga para tratar de neutralizar o minimizar los organismos que no controla como la AN no nos sorprenda lo que pueda hacer y ante eso la decisión unánime de nosotros es seguir resistiendo las arremetidas por distintos frentes y con distintos instrumentos que seguirá llevando adelante este gobierno”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com