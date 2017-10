Ramos Allup alerta que derrota de la oposición podría generar desánimo en elecciones municipales

El secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, considera que tras los resultados en las elecciones regionales, que le dieron una derrota a la oposición el pasado 15 de octubre, “se puede generar cierto desánimo” en los comicios futuros.

“Todo un conjunto de circunstancias desde la negación de las sustituciones previstas en la ley, pasando por la reubicación inopinada sorpresiva de un gran número de electores, más las presiones, el carnet de la patria, etcétera”, podrían afectar la participación.

Ante esto, indicó que la oposición tendrá que decidir si participa en las elecciones municipales, y más adelante en las presidenciales.

“Examinando toda esta resaca electoral, el desánimo que sin duda alguna contribuirá al ánimo abstencionista, es una decisión que habrá que tomar”, sostuvo.

El diputado opina que los gobernadores electos por la oposición no deben presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), “porque ahí no tienen nada que hacer, porque eso no está en la Constitución, los gobernadores tienen que ser juramentados ante los consejos legislativos regionales, ni siquiera ante los CNE regionales”.

Para el dirigente político, la oposición obtuvo un triunfo en las elecciones parlamentarias de 2015, porque “porque fueron unidos”, a diferencia de estas votaciones regionales.

“Ahora obtuvimos resultados distintos porque no fuimos en un ambiente unitario, entre otras cosas porque mucha gente que creyó que no debíamos participar”, afirmó.

En este sentido, explicó que “no se puede decir que el delito estuvo en participar”, ante algunos sectores que rechazaron la participación opositora en dichos comicios.

