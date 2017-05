Ramos Allup: Cambios económicos, sociales y políticos no necesitan Constituyente

Henry Ramos Allup, diputado de la Asamblea Nacional, señaló que las marchas de la oposición han logrado presionar “en defensa de nuestros derechos” y lo calificó como un gran logro.

“Las movilizaciones no son simplemente un ejercicio de presencia en las calles que se le ha ocurrido a la oposición para hacer ejercicio, es el ejercicio democrático que tiene la oposición cuando quiere plantear algún derecho infringido. Este recurso que esta ejerciendo con muchos riesgos, de muertos, heridos, presos que son arrojados a la jurisdicción militar, este no es un régimen democrático. Algunas movilizaciones de calles son más numerosas que otras , pero se van a seguir haciendo las movilizaciones de calle”.

Sobre la Constituyente dijo que “los cambios económicos, sociales no necesitan de Constituyente, ¿vas a aumentar la producción, el comercio con una Constituyente?, eso lo modificas y mejoras con medidas económicas concretas(…) si tienes elecciones vencidas ¿qué es eso de que vas a hacer una Constituyente?”.

Explicó que para modificar la Constitución hay tres pasos “la enmienda, reforma, y constituyente, ¿qué nos ha dicho el gobierno? bueno que con la Constituyente no pretenden reformar la Constitución, para eso está la enmienda(…)si estás proponiendo una reforma ¿por qué no haces una reforma? porque eso se hace en la Asamblea y como no tiene control de la AN no lo hacen por esa vía. La enmienda, la reforma se somete a referendo popular, la Constituyente amerita primero la propuesta, esa propuesta quien la convoca no es quien la pide, si no el soberano por eso se les pregunta si quieren Constituyente”.

Indicó que “si el gobierno dice que hace una Constituyente como está en la Constitución, vamos a la Constituyente encantados de la vida, pero así no está planteado”.

Sobre los cócteles de excremento que los manifestantes preparan para lanzar a la GNB dijo que no lo aprueba, pero es la respuesta a los ataques de represión por los efectivos policiales. “No sea que acusen ahora al que lance una cosa de estas y peor que a uno lo agarre el gobierno y lo purgue yle hace un examen intestinal y lo acusen a uno después de la defecación de porte ilícito de armas, es lo que nos falta, no me extraña. Eso me parece una ridiculez. No apruebo que lancen gases ni perdigones ni piedras ni material de este tipo, pero eso se produce porque es la respuesta de la gente de una situación desproporcionada por parte del gobierno. No examinemos las consecuencias sino las causas, si no hubiera de allá para acá perdigones no habría esa respuesta”.

En cuanto a la reunión de la Comisión Presidencial Constituyente el pasado lunes 7 de mayo dijo que “Omar Ávila hizo una exposición muy directa y cruda, que ¿por qué no fuimos a esa reunión? porque el ministro Jaua le envió a la MUD y a la AN sendas correspondencias formulándole planteamientos del gobierno a esa Constituyente, la MUD redactó su respuesta y pretendíamos llevarla y fuimos bombardeados, así están las cosas”.

Allup reprochó que jóvenes detenidos en protestas sean llevados a la jurisdicción militar. “Todas estas supuestas infracciones en la jurisdicción civil no ha recibido el trato que el gobierno quiere, los jueces penales están arrogándose la facultad del ejercicio de la acción penal. Ahora quieren que las cosas vayan a más y todo pase a la jurisdicción militar, los jueces militares solo son para juzgar a militares activos por delitos militares, ahora agarran jóvenes los muelen a palos y los meten en la jurisdicción militar, tiran en ese pudridero a civiles”.

